650 журналистов собрал медиа-Сабантуй в Сабинском районе

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Республика
18 июля 2025  14:52

В живописном Сабинском районе Татарстана проходит третий республиканский Сабантуй для представителей СМИ, собравший рекордные 650 участников. Мероприятие, впервые организованное в 2022 году, уже стало традиционным профессиональным праздником медиасообщества региона.

Гендиректор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков, инициатор проведения фестиваля, назвал Сабинский район «татарской Швейцарией», отметив его идеальные условия для командных состязаний и укрепления профессиональных связей. «С каждым годом наш медиа-Сабантуй становится масштабнее, превращаясь в настоящий праздник журналистского братства», – подчеркнул он.

Глава муниципального образования Раис Минниханов в своей речи акцентировал историческую миссию журналистов: «Вы не просто фиксируете события – вы создаете информационную картину мира, сохраняете связь поколений и пишете страницы истории».

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