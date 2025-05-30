652 проверки: в Татарстане выявлено более 120 нарушений при капремонте домов

Жилищная инспекция Татарстана с начала сезона капремонта провела масштабный мониторинг качества работ в 200 многоквартирных домах. По результатам 652 проверок зафиксировано 122 нарушения, требующие срочного устранения.

В Казани инспекторы обнаружили серьезные недочеты при ремонте кровли дома №7 на улице Восстания. Подрядчик не заменил старую стропильную систему, предусмотренную проектом, ненадлежащим образом закрепил гидроизоляцию и оставил строительный мусор. Особую опасность представляет неправильный монтаж фановых труб – их невыведение за пределы кровли может привести к скоплению канализационных испарений и образованию плесени.

Региональному оператору капремонта – НО «Фонд ЖКХ РТ» – выдано предписание об устранении всех нарушений до 22 июня.

Положительный пример отмечен в поселке городского типа Кукмор, где в доме №46 на улице Нур Баян фасадные работы и ремонт подъездов выполнены на 40% без замечаний к качеству.

Жилинспекция продолжает мониторинг хода капитального ремонта, уделяя особое внимание соблюдению проектной документации и безопасности проводимых работ.