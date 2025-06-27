7 149 татарстанцев пострадали от укусов клещей в текущем сезоне

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Республика
27 июня 2025  10:47

В Татарстане продолжается сезон активности опасных насекомых — по данным республиканского Роспотребнадзора, с начала теплого периода за медицинской помощью после укусов клещей обратились 7 149 жителей региона, включая 1 852 ребенка.

Лидером по количеству обращений стала Казань, где зарегистрировано 2 403 случая укуса. В Набережных Челнах этот показатель составил 803 эпизода, в Нижнекамском районе — 512 обращений в медучреждения.

Зафиксировано три подтвержденных случая опасных инфекций: два татарстанца заболели клещевым боррелиозом, еще один — клещевым энцефалитом после посещения лесных массивов Башкортостана.

В рамках профилактических мероприятий специалисты обработали против клещей 2 961,9 гектара территорий, включая зоны летнего отдыха, парки и скверы, что на 6% превысило плановые показатели. Вакцинацию против клещевого энцефалита прошли 11 673 человека, что составляет 76,9% от запланированного количества.

В ведомстве напоминают о необходимости соблюдать меры предосторожности при посещении лесных массивов: использовать защитную одежду, репелленты и проводить тщательные осмотры после возвращения из природы. При обнаружении присосавшегося клеща следует незамедлительно обратиться за медицинской помощью.

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