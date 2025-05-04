7 мая останется полным рабочим днем

Среда, 7 мая 2025 года, не будет сокращенным рабочим днем, несмотря на приближающиеся майские праздники. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов.

Как пояснил депутат, 8 мая является выходным днем, но не праздничным. Этот выходной был перенесен с 23 февраля, которое в этом году пришлось на воскресенье. В связи с этим 7 мая сохраняет статус обычного рабочего дня без сокращения продолжительности рабочего времени.

Нилов подчеркнул, что в среду, 7 мая, будут действовать стандартные трудовые нормы. Работодателям следует учитывать, что сокращения рабочего дня в этот раз не предусмотрено, пишет РИА Новости.