70 татарстанских семей получили медали за долгую и крепкую любовь

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Республика
8 июля 2025  17:51
Автор:
Елизавета Черкина

В День семьи, любви и верности в Татарстане прошли масштабные праздничные мероприятия. Особое внимание уделили парам, которые вместе уже более 25 лет, – 70 семьям вручили медали «За любовь и верность».  Об этом сообщает «Татар-информ». Как отметила начальник Управления ЗАГС Татарстана Эльвира Ахметова, эти награды получают семьи, которые не только сохранили крепкий союз, но и воспитали детей. Раис Татарстана Рустам Минниханов уделяет особое внимание поддержке семейных ценностей, многодетных семей и трудовых династий.  

За неделю в Татарстане прошло больше 600 мероприятий – от концертов и спортивных турниров до мастер-классов и фотовыставок. Праздники организовали в парках, домах культуры, библиотеках, музеях и даже на дому – для пожилых пар.  Такие инициативы помогают укреплять семейные традиции и соответствуют целям национального проекта «Семья».
 

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