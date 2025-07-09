70 татарстанских сёл получили высокоскоростной интернет

Сегодня в Татарстане состоялся масштабный запуск 70 новых базовых станций мобильной связи в малых населённых пунктах республики. Торжественное мероприятие прошло с участием Раиса РТ Рустама Минниханова в рамках федеральной программы по устранению цифрового неравенства, сообщает «Татар-информ».

«Этот проект крайне важен для обеспечения равных возможностей всех жителей республики, - отметил Раис РТ. - Особую благодарность хочу выразить Правительству РФ и Минцифры России за поддержку нашей инициативы».

По словам Минниханова, до конца 2025 года планируется подключить к высокоскоростному интернету ещё 89 сельских населённых пунктов. «В первую очередь это оценят молодые жители сёл, которые теперь получат такие же цифровые возможности, как и горожане», - подчеркнул он.

