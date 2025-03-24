760 тысяч деревьев высажено при строительстве объездной дороги под Нижнекамском

В рамках компенсационного лесовосстановления при строительстве объездной трассы вокруг Нижнекамска и Набережных Челнов высажено 760 тысяч саженцев. Об этом сообщили в «Волго-Вятскуправтодоре».

Всего было высажено 708 тыс. сосен на 277 га в Нижнекамском, Елабужском и Верхнеуслонском районах и 51 тыс. саженцев (сосна, береза, акация) на землях сельхозназначения в Нижнекамском районе.

Помимо высаженных деревьев были предприняты и другие меры по минимизации воздействия строительства трассы на природу. Так, было выпущено 148 тыс. мальков стерляди в Куйбышевское водохранилище, установлены 14 км шумозащитных экранов (3–4 м высотой) возле населенных пунктов, смонтировано 20 км ограждений (2,4 м) для защиты от выхода животных на дорогу. Кроме того, были созданы системы водоочистки и современный водоотвод.

Напомним, движение по новому участку трассы М-7 в обход Нижнекамска и Набережных Челнов было открыто 22 декабря прошлого года.