817 млн рублей направят на ремонт дорог в Татарстане

Как следует из закупок, которые размещены на официальном портале государственных тендеров, в республике планируют направить 817 млн рублей на программу ремонта автодорог.

Основным подрядчиком выступит ГБУ «Дирекция финансирования программ дорожных работ», получившее контракт на сумму свыше 300 млн рублей. Средства будут направлены на восстановление дорожного полотна в Лениногорском, Буинском и Дрожжановском районах.

Еще 524 млн рублей выделено ГКУ «Главтатдортранс» для капитального ремонта дорог. В рамках работ предусмотрено не только обновление покрытия, но и комплексное благоустройство: установка ограждений, дорожных знаков, светофоров, нанесение разметки, а также озеленение территорий вдоль трасс.

Особое внимание будет уделено модернизации инженерных коммуникаций и созданию системы искусственного освещения на наиболее загруженных участках дорог. Реализация этих проектов должна значительно улучшить транспортную инфраструктуру республики и повысить безопасность дорожного движения.