84% жителей Казани выбирают искусственные елки

По данным исследования, проведенного «Авито Товары», 84% жителей Казани предпочитают устанавливать искусственные елки на Новый год, отказываясь от натуральных деревьев.



Опрос показал, что 76% казанцев бережно хранят советские елочные игрушки, а 59% из них ежегодно украшают свои елки старыми украшениями. Большинство респондентов (42%) устанавливают елку за неделю до праздника, 35% — в начале декабря, и лишь 6% делают это в последний день года, 31 декабря.



Для создания новогоднего настроения 87% казанцев готовы потратить на декор до 10 тысяч рублей. Среди молодежи в возрасте 18-24 лет наблюдается тенденция к более высоким расходам: 15% опрошенных тратят от 10 до 20 тысяч рублей, 14% — от 20 до 50 тысяч рублей, а 6% — более 50 тысяч рублей.



74% респондентов каждый год используют одни и те же украшения, добавляя лишь новые элементы. Лишь 3% полностью обновляют декор, а 24% украшают свои квартиры одинаково, не приобретая новых предметов.



В новогоднем оформлении казанцы чаще всего используют гирлянды (81%), елочные игрушки (79%) и «дождик» (48%). Фигурки Деда Мороза и Снегурочки присутствуют у 35% опрошенных, а 27% украшают окна снежинками и другими наклейками.