8,5 тысяч вакансий предложат на ярмарке труда в Татарстане

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Республика
20 июня 2025  09:48

27 июня в Татарстане стартует федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства "Работа России. Время возможностей". На 46 площадках региона более 300 работодателей представят 8,5 тысяч вакансий в различных отраслях экономики.

Основные мероприятия в Казани пройдут 28 июня в парке "Урам" с 9:00 до 17:00. Среди участников - ведущие предприятия республики, включая "Нижнекамскнефтехим", "КАМАЗ", Казанский вертолетный завод и другие. В программе - презентации компаний, консультации карьерных экспертов и интерактивные мероприятия.

Особое внимание уделено молодежи: организаторы подготовили специальные программы профориентации и розыгрыши призов. Как отметил директор Центра занятости населения РТ Тимур Муллин, в апрельском региональном этапе ярмарки приняли участие 13 тысяч соискателей, половина из которых получила направления на трудоустройство.

Мероприятие проводится в рамках национального проекта "Кадры" и соответствует стратегическому курсу руководства республики на системную подготовку квалифицированных специалистов, начиная со школьного образования.

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