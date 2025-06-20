8,5 тысяч вакансий предложат на ярмарке труда в Татарстане

27 июня в Татарстане стартует федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства "Работа России. Время возможностей". На 46 площадках региона более 300 работодателей представят 8,5 тысяч вакансий в различных отраслях экономики.

Основные мероприятия в Казани пройдут 28 июня в парке "Урам" с 9:00 до 17:00. Среди участников - ведущие предприятия республики, включая "Нижнекамскнефтехим", "КАМАЗ", Казанский вертолетный завод и другие. В программе - презентации компаний, консультации карьерных экспертов и интерактивные мероприятия.

Особое внимание уделено молодежи: организаторы подготовили специальные программы профориентации и розыгрыши призов. Как отметил директор Центра занятости населения РТ Тимур Муллин, в апрельском региональном этапе ярмарки приняли участие 13 тысяч соискателей, половина из которых получила направления на трудоустройство.

Мероприятие проводится в рамках национального проекта "Кадры" и соответствует стратегическому курсу руководства республики на системную подготовку квалифицированных специалистов, начиная со школьного образования.