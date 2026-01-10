88-летнюю нижнекамку спасли из ванной после суток заточения

10 января 2026  19:31
Автор:
Владислав Косолапкин

В Нижнекамске пожарные спасли 88-летнюю женщину, оказавшуюся запертой в ванной комнате после падения. Происшествие случилось в одном из домов на улице 50 лет Октября.

Как сообщает ГУ МЧС РФ по РТ, у пенсионерки внезапно отказали ноги, когда она зашла в ванную. Пожилая женщина упала, потеряла сознание и пролежала так всю ночь. Придя в себя утром, она начала стучать по ванне и звать на помощь.

Соседи, услышав стук и крики, незамедлительно позвонили на единый номер экстренных служб 112. На место оперативно прибыли пожарные расчета ПСЧ №62.

Поскольку квартира находится на втором этаже, спасатели установили штурмовую лестницу на балкон, аккуратно открыли окна и проникли внутрь. Они оказали первую помощь пострадавшей, после чего передали её бригаде медиков.

Время от звонка соседей до завершения спасательной операции составило около 15 минут. Состояние женщины врачи оценивают как стабильное, ей оказывается вся необходимая медицинская помощь.

