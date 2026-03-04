Женский ифтар в Казани состоится в Казани 14 - 15 марта

Юбилейный Fashion Iftar пройдет в Казани 14 - 15 марта. Это уже 10-е мероприятие такого формата. Его иногда называют женским ифтаром. Такого, кстати, нет даже в других странах. Недаром автор проекта Fashion Iftar Джаннат Мингазова получает запросы из Казахстана, Турции и даже из Великобритании на проведение чего-то подобного и у них.

Основными цветами предстоящего Fashion Iftar станут синий и голубой. Так решили организаторы. То есть все представленные костюмы (кроме обуви) должны быть выполнены в этих цветах или в их оттенках.

Лейтмотив всего мероприятия организаторы выразили кратко: ирек, что на русский можно перевести как «свобода».

Как рассказал другой организатор модного события и владелец одного из казанских ресторанов Радик Абдрахманов, в месяц Рамадан под эгидой бренда 10 ресторанов провели благотворительный ифтар. Причем только для женщин.

Мингазова раскрыла, что Fashion Iftar состоится 14 марта на площадке МВЦ «Казань Экспо». Это показ мод с сотнями моделей от десятков дизайнеров из разных стран. Всего будет девять выходов. Пройдет розыгрыш хаджа для гостей праздника и отдельно умры для волонтеров от хадж-оператора «ДУМ РТ хадж». Также запланировано выступление народной артистки РТ Эльмиры Калимуллиной. Конечно же, в завершение накроют столы примерно на 1700 человек. Хотя непосредственно гостей ожидается около 1200. Но ведь будут кормить еще и волонтеров.

Мингазова сообщила, что пришедших ждут сюрпризы, но раскрывать интригу не стала. Подъезжать посетителям мероприятия лучше заранее, примерно к 14.30, чтобы иметь возможность неспешно посетить все мероприятия в рамках Fashion Iftar.

А 15 марта уже в отеле Millennium Panorama с 11.00 до 17.00 состоится лекторий. Среди спикеров представители Союза дизайнеров Татарстана и института развития индустрии моды Bienopen. Вход свободный.

Кстати, уже 11 марта в Национальном музее откроется выставка «Җеп» («Нить»), посвященная татарскому женскому костюму. Выставка будет поделена на четыре секции: образы из архивов, образы современных дизайнеров, головные уборы в прошлом и настоящем, казанский шов.