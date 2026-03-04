Ушел из жизни Иван Савельев - экс-директор казанского лицея №131

На 85-м году скончался заслуженный учитель РФ и РТ, почётный гражданин Казани Иван Алексеевич Савельев. Почти три десятилетия он возглавлял физико-математический лицей №131, превратив его в одну из сильнейших школ города.

Иван Савельев родился 10 июня 1941 года в Тульской области. Окончил Казанский университет, в 33 года начал преподавать физику. В 1977-м возглавил школу №131 (с 1995 года — лицей), открытую при КГУ. Руководил учреждением до 2006 года.

Под его началом лицей вошёл в число ведущих образовательных центров, стал кузницей талантов в точных науках. Савельев имел высшую квалификационную категорию, был отличником народного образования, заслуженным учителем России и Татарстана. В 2010 году получил грант «Наставник будущих учёных», в 2011-м стал почётным гражданином Казани.

Коллеги и выпускники вспоминают его как педагога, сочетавшего глубокие знания, внимание к детям и стратегическое мышление.

Прощание состоится 5 марта в 11:00 в морге 7-й горбольницы Казани.