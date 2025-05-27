92 национальных праздника пройдут в Татарстане в 2025 году

В следующем году Татарстан планирует масштабную программу этнокультурных мероприятий – в республике состоится 92 национальных праздника. Среди ключевых событий – традиционный Сабантуй и другие фестивали, посвященные сохранению культурного наследия.

Как отметила директор Ресурсного центра внедрения инноваций в сфере культуры РТ Алсу Мифтахова, особое внимание будет уделено празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Вице-премьер Татарстана Василь Шайхразиев подчеркнул, что республика активно поддерживает проведение Сабантуев за пределами региона – ежегодно организуется около 4 тысяч таких мероприятий по всему миру, 400 из которых проходят при непосредственном участии татарстанских организаций.

По данным заместителя министра культуры РТ Дамира Натфуллина, в 2024 году национальные праздники республики собрали более 110 тысяч очных гостей, а онлайн-аудитория превысила 1,7 миллиона человек. Чиновник отметил устойчивый рост интереса к традиционной культуре в последние четыре года, что отражается как в количестве участников, так и в разнообразии программ.

В рамках предстоящих мероприятий гостей ждут спортивные состязания, мастер-классы по народным ремеслам и другие интерактивные форматы, позволяющие глубже познакомиться с культурным наследием Татарстана.