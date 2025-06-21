93% муниципальных актов Татарстана приведены в соответствие с законом

Согласно данным Министерства юстиции Республики Татарстан, по состоянию на 1 июня текущего года 93% муниципальных нормативных актов приведены в соответствие с действующим законодательством. Этот показатель отражает значительный прогресс в работе по правовой гармонизации — за последние два месяца он увеличился на 3 процентных пункта.

Ключевым инструментом в этой работе стала автоматизированная информационная система «Кодекс», внедрённая в рамках государственной программы «Развитие юстиции в Республике Татарстан». Как отмечают в ведомстве, система позволяет эффективно выявлять и устранять правовые коллизии на муниципальном уровне.

Заместитель министра юстиции РТ Мухаррям Ибятов подчеркнул практическую значимость этой работы: «Ежедневное применение нормативных актов населением требует их безусловного соответствия законодательству. Любые несоответствия могут создать сложности в правоприменительной практике». Чиновник призвал ответственных сотрудников муниципалитетов сохранить текущие темпы работы и не допустить появления новых правовых нестыковок.

Реализация данной инициативы проходит при личной поддержке Раиса Татарстана Рустама Минниханова. Мониторинговая работа ведётся на постоянной основе, а её результаты ежемесячно направляются во все муниципальные образования республики. Такой системный подход позволяет оперативно реагировать на выявленные несоответствия и поддерживать высокий уровень правовой культуры в регионе.