971 дом с индивидуальным отоплением в РТ готов к отопительному сезону

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Республика
1 августа 2025  10:51

В республике подвели промежуточные итоги подготовки жилого фонда к предстоящей зиме. По данным Государственной жилищной инспекции, на сегодняшний день 971 многоквартирный дом с индивидуальным отоплением уже получил паспорта готовности.

Лидером по темпам подготовки стал Елабужский район, где полностью готовы к отопительному сезону 199 из 217 домов. В Лениногорском районе необходимые документы оформили 134 жилых здания из 160. Хорошие показатели демонстрируют и другие муниципалитеты: в Аксубаевском, Апастовском, Дрожжановском, Мамадышском, Новошешминском и Ютазинском районах более 50% домов с автономным отоплением прошли проверку.

Ситуация с домами, подключенными к централизованным теплосетям, выглядит менее оптимистично. На сегодня готовность составляет всего 14,32% (1 772 дома из 12 371). При этом в восьми районах – Альметьевском, Верхнеуслонском, Заинском, Кукморском, Пестречинском, Рыбно-Слободском, Сармановском и Тукаевском – ни один дом пока не получил паспорт готовности.

Мониторинг ведется через государственную информационную систему ГИС МЖФ, где фиксируются все данные о подготовке жилого фонда. Специалисты напоминают, что дома с проблемами в содержании общего имущества – протекающими крышами, разрушающимися фасадами, неисправными окнами и дверями – не смогут получить допуск к отопительному сезону до устранения всех недостатков.

Всего в Татарстане насчитывается 5 709 многоквартирных домов с индивидуальной системой отопления. Работа по подготовке к зиме продолжается во всех муниципальных образованиях республики.

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