Аэропорт Казани возобновил работу в штатном режиме после непогоды

Международный аэропорт «Казань» после неблагоприятных погодных условий возобновил свою работу на прием и выпуск, а также взлет и посадку воздушных судов. Об этом сообщил пресс-секретарь казанского аэропорта Адель Гатауллин.

«С пассажирами задержанных рейсов ведут работу представители авиакомпаний. Для получения подробной информации просим обращаться также в справочную службу аэропорта по номеру телефона 8-843-267-88-07, а также следить за данными на онлайн-табло аэропорта», - подчеркнул Гатауллин.

Ранее «КВ» сообщали, что вчера, 11 декабря, в казанском аэропорту задержали несколько рейсов из-за позднего прибытия самолетов и неблагоприятной погоды. По этому случаю была организована проверка соблюдения прав авиапассажиров – в аэропорт прибыл и.о Татарского транспортного прокурора.