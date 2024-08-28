Аэропорт Нижнекамска также временно приостановил работу

С 9:00 утра 28 августа введены временные ограничения в работе аэропорта Нижнекамска, он не принимает и не отправляет авиарейсы так же, как и казанский аэропорт с 07:00. Это решение принято для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов, сообщил пресс-секретарь ФАВТ Артём Кореняко.

Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов, которая является главным приоритетом.

Сегодня утром стало известно, что воздушное пространство Казани закрыто на прием и посадку пассажирских самолётов.

«Направляющиеся в аэропорт «Казань» рейсы из Москвы (Шереметьево) и Сочи перенаправлены на запасной аэродром в Самару», — сообщили представители аэропорта города.