Афганистан станет площадкой для форума по сохранению татарского наследия

В Кабуле готовится к проведению первая в истории международная конференция, посвященная сохранению татарского языка и культурных традиций. Как сообщил глава Совета татар Афганистана Забихулло Надери Татар в интервью «Татар-информу», мероприятие соберет представителей татарских диаспор из двух десятков стран Азии и Ближнего Востока.

Особую значимость форуму придает официальный статус татарской общины в Афганистане. «Наша нация признана государствообразующей, – подчеркивает Надери Татар. – Татары указывают свою национальность в официальных документах, а дети изучают родной язык в школах».

Поддержку инициативе оказывает Российский деловой центр в Кабуле. Его руководитель Рустам Хабибуллин отмечает плодотворное сотрудничество с учеными из Татарстана: «Академия наук республики активно включилась в работу по сохранению нашего общего культурного наследия».