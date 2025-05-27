Агент Артема Галимова сообщил, что хоккеист скорее всего останется в «Ак Барсе»

Алексей Черных, агент, который представляет интересы 25-летнего нападающего, в эфире программы «Топим лед», сообщил, что игрок с большой долей вероятности продолжит выступать за казанскую команду.

Напомним, правами на Галимова в НХЛ обладает «Анахайм». После хорошего сезона у игрока закончился контракт с «Ак Барсом» и сразу же появились слухи о его скором отъезде в НХЛ.

Александр Черных рассказал, что у них действительно был разговор с американской командой, а также с генеральным менеджером «Ак Барса». Игроку рассказали о его роле в командах, но Артем склоняется в пользу казанского коллектива.

«Я думаю, скорее всего, он останется. «Анахайм» вообще забыл про Галимова, вспомнил, когда он в пятерку вошел. Артем, возможно, не чувствуя того контакта, который был, не видит, возможно, прям вот такого желания», - сообщил Черных.

25-летний нападающий выступает в «Ак Барсе» с 2019 года. В прошлом сезоне 24/25 в регулярном чемпионате игрок набрал 59 очков (35 голов и 24 передачи) и запомнился яркими голами. А вот плей-офф Артем провел не так результативно: в 13 играх у него 2 гола и 5 передач.

Напомним, «Ак Барс» вылетел во втором раунде Кубка Гагарина, проиграв серию московскому «Динамо» 2:4.