Аграрии Татарстана завершили подготовку к уборочной кампании

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Республика
29 июня 2025  11:46

Сельскохозяйственные предприятия республики полностью готовы к началу уборочного сезона. Как сообщили в Министерстве сельского хозяйства региона, в текущем году предстоит обработать 2,7 миллиона гектаров полей.

По прогнозам специалистов, валовой сбор зерновых культур составит 4,2 миллиона тонн. Значительные объемы ожидаются и по другим направлениям – планируется получить 1,8 миллиона тонн сахарной свеклы, а также миллион тонн картофеля и овощей.

Инфраструктура для хранения урожая включает 44 элеваторных комплекса суммарной мощностью 2,6 миллиона тонн. Дополнительные складские мощности сельхозпредприятий позволяют разместить еще 2,2 миллиона тонн сельхозпродукции.

Особое внимание уделено техническому оснащению. С начала года аграрии региона пополнили парк сельхозмашин более чем тысячей единиц новой техники. Это позволит проводить уборочные работы в оптимальные агротехнические сроки.

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