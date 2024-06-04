«Ак Барс Арена» объявила тендер на установку защитной плитки газона

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Город
4 июня 2024  09:38
Автор:
Эндже Гарафиева

На официальном сайте госзакупок появилась информация о тендере на установку защитной плитки для газона стадиона «Ак Барс Арена». На эти работы выделено 4,9 миллиона рублей, что поможет защитить газон от повреждений во время массовых мероприятий.

Кроме того, на аренду светового и звукового оборудования в рамках подготовки к мероприятиям выделено 249 тысяч рублей. Дополнительно на организацию работ по снятию и разбору светодиодного оборудования выделено около 200 тысяч рублей. 

В общей сложности, на проведение всех работ стадион «Ак Барс Арена» потратит порядка 5,3 миллиона рублей.

Напомним, что 9 июня в Казани пройдет первый стадионный концерт Басты. Футбольное поле стадиона станет танцполом для более чем 25 тысяч гостей. В данный момент на шоу продано более 18 тысяч билетов. Подготовкой выступления будут заниматься около 2,5 тысячи специалистов.

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