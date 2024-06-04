«Ак Барс» не спешит расставаться с двумя хоккеистами из-за компенсаций

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Спорт
4 июня 2024  10:59
Автор:
Эндже Гарафиева

«Ак Барс» держит ветеранов хоккея Вадима Шипачёва и Вячеслава Войнова. По информации «Чемпионата», казанский клуб пока не расторг контракты с опытными форвардами, а причиной такой ситуации является желание клуба избежать выплаты значительных компенсаций за разрыв соглашений, а также стремление не «забивать» потолок зарплат.

В настоящее время рассматриваются два варианта решения проблемы. Первый предполагает обмен игроков на символическую сумму – 1000 рублей – в другой клуб. Таким образом, «Ак Барс» избавится от «тяжелых» контрактов, а другой клуб получит опытных мастеров за минимальную цену. Второй вариант – расторжение контрактов по взаимному согласию сторон, но только в том случае, если у Шипачёва и Войнова появятся официальные предложения от других клубов.

Судьбы Шипачёва и Войнова в «Ак Барсе» остаются неопределенными. Ожидается, что окончательное решение по этому вопросу будет принято в ближайшее время.

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