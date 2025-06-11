«Ак Барс» объявил об уходе Егора Коршкова

«Ак Барс» объявил о расторжении контракта с нападающим Егором Коршковым – соглашение расторгнуто по договорённости сторон. 28-летний форвард переходил в казанский клуб в летнее межсезонье в ранге лучшего бомбардира «Амура», подписать игрока удалось в статусе неограниченно свободного агента. За 65 игр в составе «Ак Барса» Коршков успел набрать 24 (8+16) очка при показателе полезности «+6».

Свою самую результативную игру в составе «барсов» форвард провёл в сентябре 2024 года, набрав 3 (1+2) очка во встрече с «Автомобилистом» (6:2). В розыгрыше Кубка Гагарина нападающий отличился лишь одной передачей в серии первого раунда и выбыл из состава в 1/4 финала турнира.