«Ак Барс» объявил об уходе Егора Коршкова

news_top_970_100
Спорт
11 июня 2025  12:35
Автор:
Эдгар Витковский

«Ак Барс» объявил о расторжении контракта с нападающим Егором Коршковым – соглашение расторгнуто по договорённости сторон. 28-летний форвард переходил в казанский клуб в летнее межсезонье в ранге лучшего бомбардира «Амура», подписать игрока удалось в статусе неограниченно свободного агента. За 65 игр в составе «Ак Барса» Коршков успел набрать 24 (8+16) очка при показателе полезности «+6».

Свою самую результативную игру в составе «барсов» форвард провёл в сентябре 2024 года, набрав 3 (1+2) очка во встрече с «Автомобилистом» (6:2). В розыгрыше Кубка Гагарина нападающий отличился лишь одной передачей в серии первого раунда и выбыл из состава в 1/4 финала турнира.

news_right_column_240_400
Новости
В воскресенье в Тетюшском районе РТ пройдет праздник «Валда Шинясь»
Самые дефицитные сферы на рынке труда РТ: розничная торговля и медицина
«Ак Барс» объявил об уходе Егора Коршкова
Сотрудники МВД РТ провели занятия с журналистами в рамках учебно-практического курса «Бастион»
В Татарстане определили лучших юных красавиц
Самокаты против человечества: как города ограничивают СИМ
Самокаты против человечества: как города ограничивают СИМ
Семен Кошелев продолжит карьеру в «Адмирале»
Министр молодежи РТ выступил против выплат беременным школьницам