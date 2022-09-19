 «Ак Барс» обыграл «Спартак» со счетом 4:1
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«Ак Барс» обыграл «Спартак» со счетом 4:1

Матч прошел в Москве.

Спорт
19 сентября 2022  08:27
Автор:
Ольга Ильина

Накануне вечером в Москве прошел матч регулярного чемпионата КХЛ, где казанский хоккейный клуб «Ак Барс» обыграл местный «Спартак» со счетом 4:1.

Напомним, в тот же день капитан казанской команды Данис Зарипов снова попал в состав, в то время как впервые в сезоне не вышел на лед форвард Никита Дыняк. Также в состав «Ак Барса» вернулся защитник Василий Токранов, который первый забил шайбу в матче.

Со следующим соперником «Ак Барс» столкнется в Казани 21 сентября. Клуб вновь будет играть против московского «Спартака».

Ранее «КВ» сообщали, что казанский ХК «Ак Барс» обыграл минскую команду «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча в Казани завершилась со счетом 3:2.

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