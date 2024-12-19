«Ак Барс» подписал нападающего Эрика О'Делла до конца сезона

Официальный сайт казанский команды сообщает о подписании 34-летнего канадского нападающего Эрика О'Делла. Контракт с игроком рассчитан до конца текущего сезона.

Ранее стало известно, что московское «Динамо», где до этого выступал игрок, расторгло с ним контракт. За московский клуб нападающий в этом сезоне провел 14 матчей, в которых набрал 6 очков (2+4). Всего же в КХЛ О'Делл провел 411 встреч, с показателями в 262 (122+140) очка. Он выступал за такие клубы как: «Динамо», «Металлург», «Сибирь» и ХК «Сочи».

Генеральный менеджер клуба Марат Валиулин отметил хоккеиста, как хорошо адаптированного к лиге, с хорошим % выигранных вбрасываний и умением играть в спецбригадах