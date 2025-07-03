«Ак Барс» прервал трансферное молчание

«Ак Барс» и СКА - два клуба КХЛ, которые скромно вошли в летнее межсезонье. До начала июля и в Казани, и в Санкт-Петербурге обходились без подписаний новичков. В СКА шумели иными инфоповодами, сменой тренерского штаба, а вот «Ак Барс» своей пассивностью на рынке слегка настораживал. 2 июля «барсы» наконец-то представили первых новичков, причем оба хоккеиста прилетят из-за океана.

Фото: ak-bars.ru

Новый легионерский слот дал пространство для маневра

Перед началом закупочной кампании в Казани активно расчищали зарплатный фонд. Новые клубы удалось подобрать для Семена Кошелева и Егора Коршкова, а Николас Петан покинул «Ак Барс» свободным агентом и уже трудоустроился в чемпионате Швейцарии аж на два сезона. Отказались в Казани от услуг форвардов Егора Бабенко и Эрика О`Делла, а вратарю Амиру Мифтахову сделали квалификационное предложение, которое он не принял. После всех перестановок в составе суммарная платежная ведомость «Ак Барса», по данным «Спорт-Экспресса», замерла на отметке в 718 млн рублей при потолке в 900. Пространство под одно полноценное звено!

Совсем скоро помощь казанцам может подоспеть и от Минспорта. «Ак Барс» направил в КХЛ запрос о смене статуса нападающего Дмитрия Яшкина. Капитан «барсов» родился в Омске, но довольно быстро переехал в Чехию. Там форвард успел поиграть за юниорскую, молодежную и основную сборную страны, выступить на нескольких чемпионатах мира. Таким образом, несмотря на наличие двух паспортов, до сезона 2025/26 Яшкин считался в КХЛ легионером, так как имел чешское спортивное гражданство. Казанский клуб направил в лигу запрос, где попросил сменить статус капитана с легионера на россиянина. В КХЛ его одобрили, а последнее слово останется за Минспорта России. С высокой долей вероятности ведомство Михаила Дегтярева примет положительное решение, и у «Ак Барса» появится дополнительный легионерский слот.

Защитник едва не раскрылся в «Чикаго»

Трансферное молчание в Казани прервали 2 июля объявлением сразу двоих новичков - 28-летнего защитника Уайатта Калинюка и 27-летнего нападающего Брэндона Биро. Канадцы приедут в Россию на сезон и, по данным прессы, на достаточно скромные по меркам лиги деньги - не более 40 млн рублей на игрока. Примечательно, что новички отправляются в КХЛ не доигрывать, а скорее перезапускать карьеру. Если за сезон они сумеют адаптироваться к лиге, то вполне могут задержаться на пару лет. Но на двоих у новичков лишь 32 игры в НХЛ, и потенциал их даже по меркам заокеанских лиг скорее не раскрыт. Познакомимся с ними подробнее.

Калинюк станет десятым защитником в ростере «барсов», не считая Никиту Евсеева, которому клуб тоже сделал квалификационное предложение. Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин видит в нем звено, способное придать баланс парам обороны: «Двусторонний защитник, габаритный, он умеет правильно играть и в обороне, и в атаке, способен выходить в спецбригадах… Он даст нашей команде нужную вариативность и равные пары защитников».

Пройти драфт НХЛ защитнику удалось лишь в 2017-м году, причем выбрали его лишь в седьмом раунде под 196-м номером. Канадца задрафтовала «Филадельфия», однако на протяжении трех сезонов не проявляла к защитнику никакого интереса. Он выступал за Университет Висконсина, став капитаном команды в последний год. Только тогда «Филадельфия» предложила Калинюку контракт, который он не принял, и хоккеист получил статус свободного агента. В пору выступления за университетскую команду за ним следили скауты «Чикаго», отмечая уже тогда уровень техники катания игрока и его оборонительные способности. В 2020-м Калинюку предложили двухлетний контракт новичка, и защитник провел свой самый яркий отрезок карьеры: 21 матч в НХЛ и 9 (4+5) набранных очков.

Но уже на следующий сезон канадец выпал из состава, отправившись в фарм-клуб. Лицевой счет в НХЛ он довел до 26 встреч, однако затем основательно прописался в АХЛ. После «Чикаго» Калинюк отправился в систему «Ванкувера», затем в «Нью-Йорк» и «Сент-Луис». Нигде защитнику не удалось заиграть за основу, зато в АХЛ его счетчик перевалил за 200 матчей. Сезон 2024/25 стал совсем экзотичным - новичок казанцев отправился в чемпионат Финляндии, где стал лучшим бомбардиром-защитником «Пеликанс». Правда, сам финский клуб выступил откровенно неудачно - предпоследнее место в регулярке и сохранение прописки в элите лишь за счет победы в стыковых матчах.

Биро способен сыграть в центре и с края

Второй новичок «барсов» и вовсе никогда не играл за пределами Северной Америки, а также не проходил драфт НХЛ. Любопытно, что изначально на Биро положил глаз «Витязь». СМИ сообщали о достижении сторонами соглашения по будущему контракту, однако уже в июне подмосковный клуб прекратил свое существование. На форварда положил глаз «Ак Барс» и довел сделку до подписания.

Козырь Биро - его универсальность: он способен сыграть и в центре, и на фланге. По ходу сезона 2024/25 «Ак Барс» испытывал серьезные проблемы с центрами, в связи с чем в низовых звеньях тренерскому штабу Анвара Гатиятулина приходилось ставить на эту позицию непрофильных фланговых игроков. Марат Валиуллин видит новичка в топ-6 атаки «барсов», что вполне логично, учитывая уход Николаса Петана.

Форварда эксперты за океаном характеризуют как скоростного плеймейкера. И статистика распасовщика говорит сама за себя - четыре последних сезона Биро стабильно добирается до отметки в 30 результативных передач. Но для центра нападающий забивает откровенно мало: последний сезон он завершил с семью шайбами в 61-й игре. За пять лет, проведенных в АХЛ, форвард оформил всего один хет-трик - это случилось в марте 2023-го в матче с «Лаваль Рокет» (5:7), а в самой результативной игре в карьере он набрал 5 (1+4) очков.

В НХЛ нападающий пробивался через студенческую лигу. Четыре сезона Биро защищал цвета Университета штата Пенсильвания, но так и не вышел на драфт. В 2020-м, как и Калинюк, он получил приглашение пройти летний лагерь с «Баффало», отработал в кэмпе и стал выступать за фарм-клуб. Карьера в НХЛ ограничилась всего шестью играми и двумя голами - он огорчил дублем «Филадельфию».

Оба новичка дадут «Ак Барсу» важную глубину скамейки и вариативность по ходу длинного регулярного чемпионата. Да, каждый из них имеет не самый однозначный бэкграунд с точки зрения спортивных результатов, но и Джошуа Ливо приезжал в Россию после сезона с четырьмя шайбами в НХЛ, а затем раскрылся. Работа казанцев на трансферном рынке продолжается, и до старта предсезонки нас вполне могут ждать еще несколько интересных новичков.

