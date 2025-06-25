«Ак Барс» продлил контракт с Даниилом Журавлевым

«Ак Барс» объявил о продлении контракта с защитником Даниилом Журавлёвым. В конце

мая клуб сделал игроку квалификационное предложение, которое он в итоге принял и

остался в Казани ещё на два года.

Журавлёв – воспитанник академии «Ак Барса». За шесть сезонов в составе казанцев он

провёл 289 встреч в чемпионатах КХЛ, набрал 54 (9+45) очка и продемонстрировал

показатель полезности «+44». В сезоне 2022/23 Журавлёв отправился за океан, в систему

«Колорадо», но выступал за фарм-клуб в АХЛ. После 14 матчей игрок обороны вернулся в

Россию.