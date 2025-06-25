«Ак Барс» продлил контракт с Даниилом Журавлевым

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Спорт
25 июня 2025  17:17
Автор:
Эдгар Витковский

«Ак Барс» объявил о продлении контракта с защитником Даниилом Журавлёвым. В конце
мая клуб сделал игроку квалификационное предложение, которое он в итоге принял и
остался в Казани ещё на два года.

Журавлёв – воспитанник академии «Ак Барса». За шесть сезонов в составе казанцев он
провёл 289 встреч в чемпионатах КХЛ, набрал 54 (9+45) очка и продемонстрировал
показатель полезности «+44». В сезоне 2022/23 Журавлёв отправился за океан, в систему
«Колорадо», но выступал за фарм-клуб в АХЛ. После 14 матчей игрок обороны вернулся в
Россию.

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