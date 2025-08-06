«Ак Барс» справился с «Нефтяником» в контрольном матче

«Ак Барс» одержал победу над «Нефтяником» в первой контрольной игре предсезонки, 4:3. К 35-й минуте казанцы вели в счёте 4:0 благодаря шайбам Артура Бровкина, Михаила Фисенко, Дмитрия Кателевского и Александра Барабанова. Затем «Нефтяник» реализовал большинство, после чего забросил в ворота клуба КХЛ ещё две шайбы.

На 11-й минуте тренерский штаб «Ак Барса» произвёл вынужденную замену вратаря после столкновения голкипера Максима Арефьева с новичком клуба Уайаттом Калинюком. Большую часть встречи ворота защищал 21-летний Александр Столпеченков.

Следующий контрольный матч «Ак Барс» проведёт в Казани 14 августа против «Нефтехимика». Эта встреча станет единственной домашней в предсезонке.