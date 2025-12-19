«Ак Барс» упустил победу в гостевом матче со СКА

Казанский «Ак Барс» потерпел поражение в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ, уступив в Санкт-Петербурге местному СКА со счётом 2:3. Несмотря на то, что первыми открыли счёт в игре именно гости, команде не удалось удержать преимущество.

Фото: ak-bars.ru

«Ак Барс» начал матч активно и вышел вперёд во втором периоде после точного броска Александра Хмелевского. Однако в заключительной двадцатиминутке инициативу перехватили хозяева льда. СКА сравнял счёт, а затем, воспользовавшись ошибками гостей в обороне, забросил две шайбы подряд. Лишь на последних минутах матча Митчелл Миллеру удалось сократить отставание до минимума.

Несмотря на это поражение, «Ак Барс» сохранил второе место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 50 очков в 38 проведённых матчах.

Уже 20 декабря в рамках выездной серии «Ак Барс» встретится в Уфе с принципиальным соперником — «Салаватом Юлаевым».