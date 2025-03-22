«Ак Барс» в овертайме вырвал победу в последнем матче регулярного чемпионата

Сегодня, 22 марта, казанский клуб на выезде проводил последний матч регулярного чемпионата против «Сибири».

«Ак Барс» к середине второго периода создал себе хорошее преимущество, благодаря голам Яруллина и Терехова. Для последнего этот гол стал первым в КХЛ. Однако новосибирцы не собирались сдаваться: сначала отрыв уменьшат экс-игрок «Ак Барса» Владислав Кара. А на 45-й минуте встречи Сергей Широков счет сравнивает. Большое в основное время голов забито не было.

А в овертайме, уже на 30-й секунде, Дмитрий Яшкин устанавливает итоговый счет: 3:2 в пользу «барсов».

Благодаря этой победе стал известен соперник «Ак Барса» в первом раунде плей-офф – им стал «Автомобилист». После 68 матчей казанский клуб занимает 4 место в Восточной конференции с 87 баллами. Екатеринбуржцы расположились на 5-м месте, с тем же количеством очков, но у них одна игра в запасе. В случае, если они наберут хотя бы один балл в игре с магнитогорским «Металлургом», «Автомобилист» поднимется на 4-е место и начинет серию плей-офф на домашнем льду.