АКМ продлил контракт с сыном Даниса Зарипова

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Спорт
4 июля 2025  16:42
Автор:
Эдгар Витковский

В прошлом сезоне он провёл за туляков 13 матчей.

Тульский АКМ объявил о продлении контракта с 22-летним нападающим Артуром Зариповым, срок действия нового соглашения при этом не сообщается. Форвард присоединился к тулякам по ходу сезона 2024/25, перейдя свободным агентом из «Юнисона». За АКМ игрок провёл 13 матчей в регулярке ВХЛ и забросил по одной шайбе в ворота «Динамо-Алтая» и «Химика».

С 2020 по 2024 год Артур Зарипов находился в системе «Ак Барса», выступая за фарм-клубы в МХЛ и ВХЛ. В составе «Ирбиса» нападающий провёл 72 матча и набрал 11 (7+4) очков. За «Барс» Зарипов отыграл восемь встреч и не отличился результативными действиями.
 

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