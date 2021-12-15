 Активистка, борющаяся с ростовыми куклами в Казани, не подаст в суд на «коня» за оскорбления
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Активистка, борющаяся с ростовыми куклами в Казани, не подаст в суд на «коня» за оскорбления

Аниматор показал блогеру средний палец.

Город
15 декабря 2021  19:00
Автор:
Роза Габитова

В Казани активистка Лейла Лерон, борющаяся с ростовыми куклами на центральной улице города, не планирует подавать в суд на молодого человека в костюме коня. Об этом «КВ» сообщила сама Лерон. 

«В суд на этого коня смысла подавать нет. Их очень много. С каждым я не справлюсь», — написала девушка.

Напомним, блогер разместила видеозапись в своем Instagram-аккаунте, где видно, что аниматор пристает к туристам и требует деньги за фото. Увидя это, Лерон заступилась за пенсионерку с внучкой. Однако «конь» отреагировал агрессивно. Он оскорбил ее, призвал обратиться на него в полицию и показал средний палец.

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