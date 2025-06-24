Александр Павлов вновь возглавил Камские Поляны

На очередной сессии Совета муниципального образования депутаты единогласно избрали Александра Павлова главой поселка городского типа Камские Поляны. 63-летний политик уже возглавлял муниципальное образование два срока подряд с 2011 года.

Как отметил в своем Telegram-канале глава Нижнекамского района Радмир Беляев, последние пять лет Павлов совмещал предпринимательскую деятельность с работой в местном Совете депутатов. «Уверен, этот опыт и преданность родной земле помогут ему в работе на благо жителей Камских Полян», – подчеркнул Беляев.

Павлов является уроженцем села Наримановка Нижнекамского района. Его профессиональный путь начался в 1979 году со строительной специальности в совхозе «Прикамский». Получив два высших образования – в Казанском инженерно-строительном институте и Казанском государственном университете (юриспруденция), он с 1999 года активно участвует в местной политике.