Александр Сумин проведёт в «Нефтянике» 18-й сезон в карьере

«Нефтяник» объявил о продлении контракта с 35-летним защитником Александром Суминым ещё на один сезон, для игрока обороны он станет 18-м в карьере в свитере альметьевского клуба. В регулярке ВХЛ 2024/25 Сумин провёл 38 матчей и отличился шестью результативными передачами.

Сумин – рекордсмен в истории «Нефтяника» по количеству сыгранных матчей (902), а также входит в тройку лидеров ВХЛ по проведённым играм в чемпионате (801). В составе «Нефтяника» защитник дважды становился победителем чемпионата ВХЛ (2016, 2024).