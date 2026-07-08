Алексей Бывальцев подписал контракт с «Ак Барсом» на 2 года

Фото: ak-bars.ru

Казанский хоккейный клуб официально объявил о подписании двухлетнего контракта с 32-летним нападающим Алексеем Бывальцевым. Соглашение рассчитано до 31 мая 2028 года.

В минувшем сезоне форвард выступал за «Автомобилист» – в 70 матчах регулярного чемпионата и плей-офф он набрал 17 очков (3 шайбы + 14 передач). За всю карьеру в КХЛ Бывальцев провёл 691 встречу и записал в актив 264 балла (97 голов + 167 ассистов) при полезности «+23».

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин отметил, что новичок – опытный и надёжный центральный нападающий, знакомый тренерскому штабу по предыдущей работе. По его словам, Бывальцев понимает уровень ответственности, умеет принимать правильные решения с шайбой и чётко выполнять тактические задания. В клубе рассчитывают применить его лучшие качества, в том числе в неравных составах.