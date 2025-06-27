Алексей Марченко остается в «Ак Барсе» еще на 2 сезона

«Ак Барс» продлил контракт с 33-летним защитником Алексеем Марченко, сообщил клуб в социальных сетях. Новое соглашение с игроком обороны рассчитано до окончания сезона 2026/27.

Марченко присоединился к «Ак Барсу» в ноябре 2023 года. С того момента он провёл за казанский клуб 101 матч, набрал 18 (1+17) очков при показателе полезности «+18». За плечами Марченко 12 сезонов в КХЛ. В общей сложности он отыграл в лиге 553 встречи и набрал 157 (30+127) очков. В 2019-м году он выиграл Кубок Гагарина в составе ЦСКА и стал лучшим игроком плей-офф по показателю эффективности.