Алексей Марченко остается в «Ак Барсе» еще на 2 сезона

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Спорт
27 июня 2025  10:50
Автор:
Эдгар Витковский

«Ак Барс» продлил контракт с 33-летним защитником Алексеем Марченко, сообщил клуб в социальных сетях. Новое соглашение с игроком обороны рассчитано до окончания сезона 2026/27.

Марченко присоединился к «Ак Барсу» в ноябре 2023 года. С того момента он провёл за казанский клуб 101 матч, набрал 18 (1+17) очков при показателе полезности «+18». За плечами Марченко 12 сезонов в КХЛ. В общей сложности он отыграл в лиге 553 встречи и набрал 157 (30+127) очков. В 2019-м году он выиграл Кубок Гагарина в составе ЦСКА и стал лучшим игроком плей-офф по показателю эффективности.

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