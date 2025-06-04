Артём Абрамов возглавил отдел МВД в Высокогорском районе РТ

В Высокогорском районе Татарстана произошла смена руководства в органах внутренних дел. Новым начальником районного отдела полиции назначен подполковник Артём Абрамов, имеющий 17-летний стаж службы в системе МВД. Церемония представления коллективу прошла с участием заместителя министра внутренних дел по Республике Татарстан Алексея Завгороднева.

Артём Анатольевич Абрамов – кадровый сотрудник полиции, выпускник Казанского юридического института МВД России 2007 года. Свой профессиональный путь он начинал в уголовном розыске Ново-Савиновского района Казани, после чего занимал ответственные должности в подразделениях по противодействию налоговым преступлениям и экстремизму.

Последние три года Абрамов занимал пост заместителя начальника отдела МВД по Дрожжановскому району, где зарекомендовал себя как компетентный руководитель. За безупречную службу он удостоен ведомственных медалей «За отличие в службе» II и III степени.

Глава Высокогорского муниципального района Равиль Хисамутдинов, присутствовавший на встрече, подчеркнул значение кадровой преемственности в правоохранительных органах и выразил уверенность в эффективном взаимодействии новой команды полицейских с местными властями.