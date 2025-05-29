Артём Галимов признан самым полезным игроком регулярки 2024/25

Нападающий «Ак Барса» Артём Галимов получил приз самому полезному игроку регулярного чемпионата КХЛ 2024/25 – награду хоккеисту вручили на церемонии закрытия сезона в Москве. Регулярку Галимов завершил с показателем полезности «+31», став при этом вторым снайпером чемпионата с 35 шайбами. Свою речь нападающий «Ак Барса» начал с приветствия на татарском языке: «Хәерле кич, рәхмәт бик зур».

Данная номинация стала единственной, где были отмечены игроки «барсов». Так, звание лучшего тренера сезона получил наставник «Локомотива» Игорь Никитин, а приз «Золотая клюшка» достался Джошуа Ливо из «Салавата Юлаева».