Асгат Сафаров сделал свой выбор на выборах в Госсовет Татарстана

Руководитель Администрации Раиса Татарстана Асгат Сафаров присоединился к жителям республики, принимающим участие в голосовании на выборах депутатов Государственного Совета РТ VII созыва.

Фото: © пресс-служба Раиса РТ

Сафаров проголосовал на избирательном участке №1747, расположенном в поселке Боровое Матюшино Лаишевского района.

В Татарстане открыты 2760 избирательных участков. Напомним, что в республике избирают 100 депутатов Госсовета — 50 по партийным спискам и 50 по одномандатным округам. Более 16 тысяч общественных наблюдателей следят за ходом выборов депутатов Госсовета Татарстана. Это на две тысячи больше, чем ожидалось, сообщил глава республиканского Центризбиркома Андрей Кондратьев.