Асгат Сафаров: Журналисты Татарстана продолжают традиции своих предшественников

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Руководитель Администрации Раиса Республики Татарстан Асгат Сафаров поздравил главу Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдара Салимгараева с Днем российской печати. В своем обращении он отметил важность работы татарстанских журналистов и их преданность делу, заложенному именитыми предшественниками.



«Сердечно поздравляю вас, ваш коллектив и всех представителей медиа Татарстана с этим значимым днем», — подчеркнул Асгат Сафаров. Он отметил, что журналистика в республике является неотъемлемой частью единого медийного пространства страны, а ее традиции, сформированные выдающимися публицистами, продолжают развиваться в соответствии с современными вызовами.



Сафаров акцентировал внимание на том, что журналисты Татарстана остаются на передовой событий, обеспечивая качественное информационное сопровождение как республиканских, так и федеральных СМИ. «Вы верны своему делу и продолжаете традиции своих предшественников», — добавил он.



В завершение своего обращения Асгат Сафаров пожелал всем работникам СМИ успешной и вдохновляющей деятельности, интересных новостей и здоровья как им, так и их близким.