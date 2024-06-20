Астроном из КФУ объяснил, почему 20 июня в Татарстане будет долгим днем

20 июня — это день летнего солнцестояния, самый длинный день в году. Об этом рассказал директор Астрономической обсерватории имени Энгельгардта, профессор кафедры астрономии и космической геодезии Института физики Казанского федерального университета Юрий Нефедьев.

По словам астронома, в этот день Солнце находится в самой высокой точке над горизонтом, и его полуденная высота остается неизменной несколько дней.

В этом году летнее солнцестояние приходится на 20 июня из-за того, что точки весеннего равноденствия сдвинулись относительно созвездий.

«День летнего солнцестояния – это не только самый длинный день в году, но и самое большое расстояние от Земли до Солнца», — отметил Нефедьев.

Он также рассказал, что в день летнего солнцестояния в Санкт-Петербурге наступают белые ночи, и порекомендовал посетить город в это время, чтобы увидеть это уникальное явление.