Астроном из КФУ объяснил, почему 20 июня в Татарстане будет долгим днем

news_top_970_100
Республика
20 июня 2024  08:30
Автор:
Эндже Гарафиева

20 июня — это день летнего солнцестояния, самый длинный день в году. Об этом рассказал директор Астрономической обсерватории имени Энгельгардта, профессор кафедры астрономии и космической геодезии Института физики Казанского федерального университета Юрий Нефедьев.

По словам астронома, в этот день Солнце находится в самой высокой точке над горизонтом, и его полуденная высота остается неизменной несколько дней.

В этом году летнее солнцестояние приходится на 20 июня из-за того, что точки весеннего равноденствия сдвинулись относительно созвездий.

«День летнего солнцестояния – это не только самый длинный день в году, но и самое большое расстояние от Земли до Солнца», — отметил Нефедьев.

Он также рассказал, что в день летнего солнцестояния в Санкт-Петербурге наступают белые ночи, и порекомендовал посетить город в это время, чтобы увидеть это уникальное явление.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
В Татарстане хотят ограничить продажу алкоголя на первых этажах многоэтажек
В Казани стартовал Международный форум городов стран БРИКС+
Как уберечь детей от травм летом?
Пасынкуем томаты по правилам
Как участникам СВО получить отсрочку по кредиту
Цифровизация для удобства и простоты получения социальной помощи
Самозанятые татарстанцы заботятся о будущей пенсии
Казанцев приглашают присоединиться к сбору подарков к Сабантую