Атакующий защитник Александр Платунов покинул УНИКС

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Спорт
26 июня 2025  16:39
Автор:
Эдгар Витковский

Атакующий защитник Александр Платунов покинул УНИКС в связи с истечением срока действия контракта, сообщает пресс-служба казанского клуба. 27-летний игрок перешёл в УНИКС из «Пармы» в прошлое межсезонье и отыграл в Казани всего год. За это время он успел провести 22 матча, набирая в среднем 1,9 очка при 0,5 подборов и 1,4 результативных передач. Самой результативной игрой Платунова за УНИКС стал матч против МБА-МАИ (92:80). Защитник начал её в старте, набрал восемь очков, сделал пять результативных передач и два перехвата.

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Атакующий защитник Александр Платунов покинул УНИКС
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