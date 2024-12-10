Авария в Татарстане унесла жизнь четырех человек

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Республика
10 декабря 2024  12:01

 Фото: © Госавтоинспекция РТ

Утром 10 декабря в Арском районе Татарстана произошло трагическое ДТП, в результате которого погибли четыре человека. Легковой автомобиль Renault столкнулся с автомобилем «УАЗ» и вылетел в кювет. Инцидент случился недалеко от села Смак-Корса.

По предварительным данным, водитель Renault не справился с управлением, что стало причиной выезда на встречную полосу. Все пассажиры иномарки — три человека и водитель — погибли на месте происшествия. Водитель «УАЗа» был доставлен в медицинское учреждение с травмами.

В настоящее время правоохранительные органы проводят расследование для выяснения всех обстоятельств аварии, пишут в телеграм-канале Госавтоинспекции РТ.

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