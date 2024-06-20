Авария в Татарстане унесла жизни пяти человек

Жуткая трагедия произошла в Аксубаевском районе Татарстана. В результате столкновения двух отечественных автомобилей на 23 км автодороги Аксубаево-Емелькино погибли пять человек.

Фото: прокуратура РТ

Авария произошла около полудня. По предварительной информации, в страшном столкновении погибли оба водителя и трое их пассажиров. Выжить в этой катастрофе никому не удалось.

Исполняющая обязанности прокурора Аксубаевского района Лариса Горожанкина координирует работу следственно-оперативной группы. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства и причины трагедии, повлекшей гибель людей.