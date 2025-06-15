Авиапорты в Казани и Нижнекамске закрыты для авиасообщения из-за угрозы БПЛА

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Республика
15 июня 2025  11:27

Воздушные гавани Казани и Нижнекамска временно прекратили прием и отправку рейсов. Как сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко, аналогичные ограничения введены и в аэропорту Ижевска.

Решение о закрытии аэропортов принято в связи с поступившей в 08:54 информацией о возможной угрозе беспилотных летательных аппаратов. Специалисты экстренных служб оперативно отреагировали на потенциальную опасность, приостановив авиасообщение в целях обеспечения безопасности пассажиров и воздушных судов.

«Все службы аэропортов, экипажи воздушных судов и авиадиспетчеры предпринимают необходимые меры для защиты от потенциальных угроз. Безопасность полетов остается нашим абсолютным приоритетом», – подчеркнули в Росавиации.

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