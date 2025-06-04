Авиасообщение между Нижнекамском и Сургутом начнется с 5 июня

С 5 июня аэропорт Бегишево запускает регулярные прямые рейсы из Нижнекамска в Сургут. Перелеты будут выполняться еженедельно по четвергам на самолетах Boeing 737-500, время в пути составит около 2,5 часов. Билеты уже поступили в продажу, сообщает пресс-служба аэропорта.

Это не единственное новшество в авиасообщении Татарстана. Ранее стало известно о старте прямых рейсов из Казани в Абхазию, которые будут выполняться пять раз в неделю. Кроме того, жители республики получили возможность летать во Вьетнам без пересадок.

Увеличивается и частота рейсов между Казанью и Санкт-Петербургом. Авиакомпания "Аэрофлот" в летний сезон будет выполнять прямые перелеты по этому маршруту четыре раза в неделю - по понедельникам, вторникам, четвергам и субботам.

Напомним, что с 24 мая из аэропорта Бегишево также осуществляются чартерные рейсы в Анталью, что расширяет возможности для летнего отдыха жителей нефтехимической столицы Татарстана.