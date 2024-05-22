Автобусы №1, 4, 25 и 71 в Казани изменили маршрут движения

В Казани временно изменены схемы движения четырех автобусных маршрутов из-за аварийных работ «Водоканала» на улице Вишневского. Об этом сообщает городской Комитет по транспорту в своем телеграм-канале.

Корректировке подверглись маршруты №1, 4, 25 и 71. Теперь, направляясь в сторону Центрального парка имени Горького, они будут следовать по улицам Вишневского, Достоевского, Л. Шмидта, Абжалилова и Н. Ершова, а затем возвращаться на привычные маршруты.

В Комитете также уточнили, что временно исключен остановочный пункт «ЦПКиО им. М. Горького».