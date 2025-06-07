«Автодор» сообщает о временных сбоях в работе платежных сервисов

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Россия/Мир
7 июня 2025  11:12

Государственная компания «Автодор» уведомила пользователей о временных технических неполадках, влияющих на работу электронных сервисов оплаты проезда. Как следует из официального сообщения, в настоящее время могут быть недоступны личный кабинет и мобильное приложение оператора платных дорог.

В связи с возникшими сложностями компания рекомендует водителям воспользоваться альтернативными способами оплаты: наличными расчетами, банковскими картами или через портал «Госуслуги». Сроки восстановления полноценной работы сервисов пока не уточняются, однако в «Автодоре» обещают оперативно информировать пользователей о нормализации ситуации.

Отмечается, что специалисты компании уже работают над устранением неполадок. Это не первый случай технических сложностей в текущем году – в апреле аналогичные проблемы наблюдались при оплате проезда по трассам М12, А289 и ЦКАД через «Госуслуги».

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