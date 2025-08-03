«Барс» разгромил «Олимпию» в первом матче предсезонки

«Барс» провёл первый контрольный матч предсезонки – казанский клуб дома сыграл с «Олимпией». Подопечные Александра Степанова одержали победу со счётом 7:1. В первом периоде команды обменялись голами: казанцы вышли вперёд благодаря шайбе в большинстве Никиты Онишко, гости довольно быстро восстановили равенство усилиями Дмитрия Колготина. Во второй двадцатиминутке в ворота «Олимпии» влетело пять безответных шайб – дубль оформил Данила Зиновьев, по одному голу себе в актив занесли Иван Климкин, Ярослав Альшевский и Иван Меховов. Итоговый счёт на 56-й минуте установил Айдар Назмутдинов.

7 августа команды проведут в Казани повторный спарринг.